Den dræbte menes at være en 43-årig mand, der er meldt savnet. Det er uvist, hvordan eller hvor han er dræbt.

Tre fængslet for drab efter fund af nedgravet lig

Efter et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Kolding er to mænd og en kvinde torsdag aften blevet varetægtsfængslet efter fundet af et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding.

Alle tre er fængslet i foreløbig fire uger, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

De to mænd på 32 og 39 år blev sammen med en 35-årig kvinde anholdt, efter at politiet torsdag fandt det nedgravede lig.

Den afdøde er ikke identificeret med sikkerhed. Men politiet mener, at der er tale om den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen, der har været savnet i nogle uger.

Dog skal der foretages retsmedicinske undersøgelser, før identitet, dødsmåde og dødsårsag kan fastlægges.

Politiet mener at vide, at Michael Bodilsen og de tre fængslede kendte hinanden på forhånd.

Michael Bodilsen blev meldt savnet den 7. maj, men inden dørene til grundlovsforhøret blev lukket kom det frem, at drabet efter politiets opfattelse først er sket i denne uge.

Ifølge Ekstra Bladet lyder det i sigtelsen, at drabet er sket på et ukendt tidspunkt mellem den 23. maj klokken tre om morgenen og frem til liget blev fundet torsdag.

Det flere timer lange grundlovsforhør foregik for lukkede døre. Derfor er det ikke for offentligheden kendt, hvad politiet bygger sin mistanke mod de tre sigtede på.

De nægter sig alle tre skyldige. Om de i øvrigt har afgivet forklaring i grundlovsforhøret, og hvad de i givet fald har forklaret, vil også foreløbig være ukendt for offentligheden.

/ritzau/