Tre fængslet for at stikke mand med kniv og slå ham

To mænd på 30 og 53 år og en 42-årig kvinde er onsdag blevet varetægtsfængslet i en sag om grov vold mod en 43-årig mand.

Det har Retten i Næstved afgjort, skriver mediet sn.dk.

Offeret blev stukket med kniv og slået i hovedet tirsdag aften. Det skrev Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten onsdag.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.32 ifølge døgnrapporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklageren i sagen oplyste til Ritzau onsdag formiddag, at de tre var sigtede for grov vold.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og det var kun de to mænd, der var til stede, inden dørene blev lukket, da transporten med kvinden var forsinket ifølge sn.dk.

Derfor har det kun været muligt for sn.dk at få oplyst, at de to mænd nægter sig skyldige i sigtelsen om drabsforsøg.

Da dørene blev lukket, er det uklart, hvad de sigtede eventuelt har forklaret retten. Det er heller ikke muligt for offentligheden at få indblik i, hvilke beviser politiet har imod dem.

Men de blev varetægtsfængslet i foreløbigt to uger på en mistanke om grov vold ifølge sn.dk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag morgen oplyste sagens anklager til Ritzau, at en fjerde person også skulle i grundlovsforhør i sagen.

Anklageren ville ikke fortælle nærmere om det grundlovsforhør ud over, at det drejede sig om et våben og havde relation til sagen.

Men ifølge sn.dk er det den 43-årige mand, som blev fremstillet i grundlovsforhør in absentia.

Sigtelsen mod ham handler om, at han skal have haft et usamlet gevær med til den lejlighed, hvor han blev stukket med kniv, ifølge mediet.

/ritzau/