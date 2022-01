Tre formodede pirater løsladt med båd, brændstof og proviant

I en mindre båd med påhængsmotor og den nødvendige mad og brændstof blev tre formodede pirater torsdag løsladt og sendt afsted fra den danske fregat "Esbern Snare" ved Guineabugten.

Det skete, efter at de i over en måned havde været tilbageholdt på fregatten.

Det fortæller flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen.

- Da det administrative og praktisk var færdig om bord på "Esbern Snare", blev de formodede pirater sat i en mindre båd med påhængsmotor.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så blev det under "Esbern Snares" observation sikret, at de kom ind til kysten, siger han og tilføjer, at "de satte dem af, hvor de fandt dem".

De tre formodede pirater havde været tilbageholdt på den danske fregat ved Guineabugten siden en skudveksling 24. november sidste år.

Sammen med en fjerde formodet pirat blev de i første omgang sigtet for forsøg på manddrab for at have skudt mod besætningen.

Torsdag meddelte Justitsministeriet, at tre af dem skulle løslades, fordi det ikke var muligt at lave en aftale om at udlevere og retsforfølge dem i et af de omkringliggende lande.

Derfor blev de sat fri ud for Nigerdeltaet ud for nigeriansk territorialfarvand, hvorfra de kunne sejle ind til den nigerianske kyst.

Imens blev den fjerde, der er såret, bragt til retsforfølgelse i Danmark.

Carsten Fjord-Larsen siger, at det var godt vejr, da de formodede pirater blev sendt afsted.

Båden og motoren var lige nøjagtig stor nok til, at den kunne fragte de formodede pirater tre til fire sømil ind til land. Men ikke stor nok til at den kan bruges af pirater.

Under turen til Nigerias kyst, der efter Carsten Fjord-Larsens vurdering nok har taget en time til halvanden, holdt besætningen på "Esbern Snare" øje med båden.

Og sammen med fregattens Seahawk-helikopter kunne de sikre sig, at de tre nåede sikkert i land. Det skete ved hjælp af kamera og radar.

- Ligesom "Esbern Snare" har været utrolig professionel i håndteringen af at have tilbageholdte om bord, så er "Esbern Snare" meget fokuseret på, at det er sikre og betryggende forhold, man sender de formodede pirater tilbage til friheden på.

- Altså, at det er et sødygtigt fartøj. At de kan håndtere fartøjet. At de ved, hvor de kan sejle hen, og at man kan holde øje med dem.

- Og så er vi selvfølgelig sikre på, at de har benzin nok med til at kunne komme ind plus lidt mere. Og så har man selvfølgelig også mad og vand med og de nødvendige, helt elementære ting for at kunne sejle fartøjet i den rigtige retning, siger han.

/ritzau/