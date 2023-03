Tre kvinder varetægtsfængsles i sag om kollegiebrand

Tre kvinder bliver varetægtsfængslet i forbindelse med en brand på et kollegie i Grenaa.

To af kvinderne varetægtsfængsles i fire uger, mens den sidste bliver varetægtsfængslet i tre gange 24 timer.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De tre kvinder er sigtet for brandstiftelse og forsøg på manddrab i forbindelse med branden. Kvinderne er henholdsvis 19, 20 og 54 år.

En 19-årig mand kom til skade i forbindelse med branden. Han blev reddet ud og fløjet til Rigshospitalet til behandling for alvorlige skader. Han er efterfølgende blevet meldt uden for livsfare.

Branden skete tirsdag aften på kollegiet Campus Djursland i Grenaa.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.06. Omkring klokken 21.30 var det stadig til stede på adressen.

Tidligere onsdag sagde politiinspektør i Østjyllands Politi Jesper Bøjgaard Madsen, at politiet måske ville skride til flere anholdelser i sagen.

- Der er flere indikationer på, at der har været tale om en bevidst handling, og derfor er vi fortsat i fuld gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der er sket, sagde han i en pressemeddelelse.

- Vi er stadig på et meget tidligt stadie, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser, sagde Jesper Bøjgaard Madsen.

Politiet har ikke oplyst om forbindelsen mellem offeret og de tre anholdte.

/ritzau/