Tre LTF-medlemmer idømmes 14 års fængsel for drabsforsøg

Tre medlemmer af bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er hver især blevet idømt 14 års fængsel for drabsforsøg på en mand fra en rivaliserende bande.

Det har Retten i Glostrup besluttet mandag, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Bevæbnet med blandt andet en maskinpistol sad tre unge mænd – alle med tilknytning til banden LTF – i en stationcar af mærket Audi og ventede i seks timer på at slå banderivalen ihjel i maj 2020.

Imens de tre mænd på 25, 26 og 28 år sad i bilen over for Café Victoria i Hvidovre og ventede på, at manden, der skulle dræbes, ville dukke op ved sin lejlighed, som ligger et par etager over caféen, sad en fjerde 25-årig mand i en grå Suzuki Liana, der ifølge anklagemyndigheden skulle bruges som flugtbil.

Retten i Glostrup har dog besluttet, at frifinde den 25-årige mand, der også var tiltalt for drabsforsøg i forening med de tre andre mænd.

