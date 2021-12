Tre LTF-medlemmer ventede seks timer på at dræbe rival

Tre mænd er ved Retten i Glostrup mandag blevet kendt skyldige i drabsforsøg på en mand fra en rivaliserende bande.

Bevæbnet med blandt andet en maskinpistol sad tre unge mænd – alle med tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF) – i en Audi stationcar og ventede i seks timer på at slå en mand ihjel i maj 2020.

Manden, der skulle dø, var fra Husum-gruppen, der på daværende tidspunkt var i konflikt med LTF.

De tre mænd er desuden kendt skyldige i flere andre forhold. Retten i Glostrup har fundet det bevist, at de har deltaget i videreførelse af foreningen og banden LTF.

Imens de tre mænd på 25, 26 og 28 år sad i bilen over for Café Victoria i Hvidovre og ventede på, at manden, der skulle dræbes, ville dukke op ved sin lejlighed, som ligger et par etager over caféen, sad en fjerde 25-årig mand i en grå Suzuki Liana, der ifølge anklagemyndigheden skulle bruges som flugtbil.

Retten i Glostrup har dog besluttet, at frifinde den 25-årige mand, der også var tiltalt for drabsforsøg i forening med de tre andre mænd.

Politiet havde haft Audien, der var udstyret med polske nummerplader - stjålet fra en Volvo - i søgelyset i forbindelse med en anden sag.

Derfor var der placeret sporingsudstyr og aflytningsudstyr i bilen.

Politiet kunne dog ikke lytte med live, og de var ikke klar over, at der var et potentielt drabsforsøg i gang den 25. maj.

Det fandt de dog hurtigt ud af, da de gik i gang med at lytte til optagelserne den efterfølgende morgen. Og en større politiaktion gik derfor i gang.

De tre mænd mødte den efterfølgende aften igen op ved lejligheden - klar til at begå mord.

Men her blev de mødt af politiet, der fik mændene anholdt efter en biljagt gennem Hvidovre.

I bilen fandt politiet - ud over maskinpistolen - bland andet en almindelig pistol, magasiner, patroner og en grøn dunk med fem liter benzin, der ifølge anklagen skulle bruges til at brænde bilen af efter drabet.

Der falder dom i sagen 10. december.

/ritzau/