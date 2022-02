Tre mænd anholdt i sag om brand i frisørsalon i Rødovre

Politiet har anholdt tre mænd i forbindelse med en sag fra Rødovre, hvor en frisørsalon på Islevbrovej natten til fredag stod i brand.

Lørdag skal der tages stilling til, om de tre mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det oplyser Torben Wittendorff, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, tidligt lørdag morgen.

Frisørsalonen dannede også rammen om en skudepisode 3. december sidste år, hvor en 17-årig dreng mistede livet.

De to episoder kan have forbindelse til hinanden, har Københavns Vestegns Politi vurderet.

- Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december, lød det fra vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse fredag.

- Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger.

Ingen personer kom noget til skade ved branden. Derudover er brandårsagen ikke endeligt fastlagt, men efterforskes som påsat, fremgår det i pressemeddelelsen.

I forbindelse med branden blev der set to mørkklædte mænd tæt på gerningsstedet, som efterfølgende kørte derfra i en mørk bil.

Torben Wittendorff kan ikke oplyse yderligere om de tre anholdte.

I alt sidder tre personer fængslet i sagen om skuddrab i frisørsalonen.

Politiet har tidligere oplyst, at det formodes, at skudepisoden har forbindelse til rocker- og bandemiljøet.

/ritzau/