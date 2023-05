Tre mænd dømt for at planlægge knivangreb på gravid

Tre mænd planlagde i fællesskab at stikke en gravid kvinde i maven med kniv.

Knivangrebene fandt aldrig sted, men de blev forsøgt udført i perioden op til den 8. september sidste år.

Retten i Kolding har mandag idømt mændene mellem et år og to år og fire måneders fængsel for at have planlagt angrebene på kvinden.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Sofie Olsen.

- Retten har lagt vægt på, at det er et planlagt overgreb, der er tale om, men at det ikke fandt sted.

- To af dem er dømt for syv tilfælde, mens den sidste er dømt for to tilfælde, siger hun.

Mændene, der i dag er 30, 29 og 26 år, er dømt for forsøg på grov vold mod kvinden.

Retten har samtidig vurderet, at da der ikke blev stukket, er det uvist, om angrebet ville føre til, at kvinden ville komme i livsfare.

- Men trods alt har man lagt til grund, at der er tale om planlagte dybe stik, som har skullet skade fostret, siger Sofie Olsen.

Den anklagerfuldmægtige vil lige efter domsafsigelsen mandag ikke komme ind på, hvad motivet til overfaldet skulle være. Det skyldes, at hun ikke ved, hvad retten har lagt til grund på det punkt.

Ifølge anklageskriftet var det efter forudgående aftale og fælles planlægning, at de flere gange forsøgte at stikke kvinden i maven.

Den yngste af mændene befandt sig ifølge anklageskriftet flere gange på adresser i og ved Kolding for at angribe kvinden, men det lykkedes ikke, da hun enten ikke var på adressen, eller da der ikke blev åbnet tilstrækkeligt for hoveddøren.

Et anonymt tip ledte politiet på sporet af mændene. Politiet skaffede aflytning af en telefon, og det førte ifølge den anklagerfuldmægtige til sagen mod de tre.

Det er alene den ældste af mændene - den 30-årige mand - der har en relation til kvinden, der var gravid i syvende måned. Det er ham, der førte an i planlægningen, og derfor er han idømt den hårdeste straf af de tre.

Dommen til ham lyder på to år og fire måneders fængsel samt en advarsel om udvisning af Danmark. Den 30-årige er tidligere straffet for vold, hvilket har talt i skærpende retning.

Den 29-årige er blevet idømt et års fængsel, mens den 26-årige er blevet idømt halvandet års fængsel.

Straffene er alle ubetingede, hvilket vil sige, at de skal afsones.

Den 29-årige, som blev idømt et års fængsel for to forhold, har valgt at modtage dommen. De to øvrige overvejer, om de vil anke dommen eller ej.

Anklagemyndigheden havde for alle tre mænd påstået en længere fængselsstraf, end der blev udmålt, samt at den 30-årige skulle udvises - ikke blot have en advarsel om udvisning.

Både de dømte og anklagemyndigheden kan inden for to uger anke dommen til landsretten.

/ritzau/