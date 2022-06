Tre mænd er skyldige i knivoverfald på mand på krykker

Tre mænd forsøgte i marts sidste år at slå en da 21-årig mand ihjel, da de overfaldt ham med en kniv ved sygehuset i Herning.

Fredag har et nævningeting i Retten i Herning afgjort, at de tre mænd er skyldige i drabsforsøg. Det oplyser anklager Jakob Kjær Ratz til Ritzau.

To af nævningene i retten mente kun, at der var tale om grov vold, men et flertal talte for, at det var drabsforsøg. De tre mænd, der nægter sig skyldige, er henholdsvis 26, 21 og 20 år.

Overfaldet fandt sted om eftermiddagen den 3. marts 2021, hvor det unge offer befandt sig i et rygeskur foran sygehuset i Herning.

Manden, der bar krykker og var til behandling for en benskade, blev tildelt tre knivstik samt to knivsnit i ryggen og lændeområdet samt et snitsår på det højre lår. Han blev desuden slået og sparket.

Det lykkedes til sidst offeret at komme fri og løbe ind på sygehuset.

Selv om den unge mand overlevede drabsforsøget i Herning, så endte han knap et halvt år senere med at blive slået ihjel af nogle andre. Det skriver Herning Folkeblad.

Drabet skete om natten den 5. august, hvor den da 22-årige mand blev stukket med kniv i brystet i det centrale Herning. Det er nogle andre mænd sigtet for.

Nogle af disse sigtede er ifølge Herning Folkeblad angiveligt i familie med dem, der nu er skyldige i drabsforsøget.

Foruden overfaldet på sygehuset er den 26-årige og den 20-årige også skyldige i endnu et drabsforsøg på den unge mand, da de efterfølgende lagde en plan for at slå ham ihjel.

De anskaffede sig et fuldautomatisk skydevåben samt ammunition. Derudover placerede mændene en gps-enhed på en personbil, så mændene kunne følge bilens færden via en mobiltelefon.

Det kom også så vidt, at mændene drøftede, hvor drabet skulle finde sted, og hvem der skulle gøre hvad i forbindelse med drabet.

Politiet anholdt 8. maj 2021 de to af mændene i forbindelse med fundet af det fuldautomatiske våben i en lejlighed i Silkeborg. Den sidste blev anholdt i september sidste år.

Midt- og Vestjyllands Politi har tidligere oplyst i en pressemeddelelse, at man mener, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø i Herning.

Straffen ventes udmålt senere fredag.

/ritzau/