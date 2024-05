Tre mænd fængsles efter mistanke om storstilet hvidvask

Tre mænd er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i en sag, hvor politiet mistænker dem for at stå bag hvidvask for mindst 900 millioner kroner.

Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi onsdag aften i et opslag på det sociale medie X.

De tre mænd blev anholdt tirsdag i en større politiaktion.

I alt blev 12 mænd anholdt, hvoraf fire er blevet fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Den fjerde mand har fået opretholdt anholdelsen i tre døgn.

Alle fire er direktører i forskellige vekselbureauer. Ifølge politiets efterforskning er de en del af et netværk, der har transporteret mange millioner kroner til udlandet.

Mændene er sigtet for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Ifølge politiet er der blevet fløjet penge via Københavns Lufthavn til en række lande i Afrika og Mellemøsten.

En del af sigtelsen lyder ifølge anklageren på, at en af direktørerne har brugt firmaet Loomis, der blandt andet transporterer værdifulde ting, til at få omkring 71 millioner kroner bragt til Dubai fra Danmark.

Under grundlovsforhøret blev der også nævnt endnu en mistænkt, der blev fremstillet in absentia.

Det betyder, at vedkommende blev fremstillet uden at være til stede.

Den mistænkte menes at befinde sig i udlandet.

De resterende otte mænd, der blev anholdt tirsdag, blev sigtet for at medvirke til hvidvask.

Ifølge politiet har de været kurerer, når penge skulle fragtes ud af Danmark.

Politiets aktion blev indledt tirsdag formiddag.

Her blev der slået til mod 19 adresser i København, Hvidovre, Skovlunde og Aarhus.

Også en adresse i Sverige var omfattet af aktionen.

Undervejs blev der beslaglagt en mængde penge. Politiet har ikke oplyst det præcise beløb.

Det er til gengæld kommet frem, at en af de anholdte var i besiddelse af fem guldbarrer til en samlet værdi af omkring 292.000 kroner.

/ritzau/