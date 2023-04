Tre mænd fængslet: Knivoffer flygtede ned på togskinner

Efter lidt over to uger har politiet anholdt tre unge mænd, som mistænkes for et knivoverfald på en 22-årig mand på Valby Station.

Tirsdag eftermiddag blev de tre mænd, der er henholdsvis 20, 20 og 21 år, stillet for en dommer i Retten på Frederiksberg.

Her blev de sigtet for grov vold, da politiet mener, at de var involveret i overfaldet, der fandt sted på Valby Station 8. april.

Ifølge sigtelsen opsøgte og konfronterede de tre unge det 22-årige offer, hvorefter den yngste af de sigtede stak ham med en kniv.

Offeret sprang derefter ned på skinnerne, og den 20-årige fulgte efter med kniven, fremgår det af sigtelsen. På skinnerne skal den sigtede have gjort udfald med kniven mod offeret.

Den 22-årige mand pådrog sig et åbent benbrud ved anklen og knivlæsioner i ryggen og den ene overarm.

Det er uvist, hvordan de tre forholder sig til sigtelsen, men dommeren besluttede at varetægtsfængsle dem alle i foreløbigt fire uger.

Politiet mener, at der er yderligere to ukendte medgerningsmænd til overfaldet, fremgår det af sigtelsen.

/ritzau/