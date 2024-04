Tre mænd fængslet for våbenbesiddelse efter større politiaktion

Tre mænd, som torsdag morgen blev anholdt i en større politiaktion, er blevet varetægtsfængslet frem til den 7. maj.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklagere på det sociale medie X.

Mændene er fængslet for at have været i besiddelse af skydevåben, der blev fundet i Ladegårdsparken i Holbæk i februar.

Torsdag morgen oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at flere adresser ville blive ransaget i Holbæk og Odsherred. Sådan lød det i en pressemeddelelse.

Fundene af skydevåbnene blev gjort kort efter en skudepisode i Apotekerhaven i Holbæk, hvor en mand blev ramt, mens han befandt sig i en lejlighed.

Episoden medførte, at der blev indført visitationszone i Holbæk på baggrund af en konflikt mellem kriminelle grupperinger, skrev politiet i meddelelsen.

Senere oplyste politikredsen, at seks mænd var blevet anholdt. De blev sigtet for at kunne sættes i forbindelse med fundene.

- En anholdt 17-årig ung mand er - ud over sigtelsen for besiddelse af skydevåben - også af Københavns Politi blevet sigtet for medvirken til drab på Frederiksberg i januar, lød det i en pressemeddelelse.

Han blev senere varetægtsfængslet i 28 dage, skrev Københavns Politis anklagere på X.

/ritzau/