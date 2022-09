Tre mænd frifindes for trusler i sag om Mette F.-dukke

Tre mænd, der i januar sidste år hængte en dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen (S) op ved en demonstration i København, frifindes for trusler.

Det har en enig domsmandsret i Retten på Frederiksberg afgjort. Dommen læses onsdag op i retten, hvor der straks udbrød jubel på tilhørerpladserne.

Det var 23. januar sidste år, at de tre mænd hængte en mannequindukke med et foto af statsministeren op på Julius Thomsens Plads. Det skete i forbindelse med en demonstration mod coronarestriktioner.

Om dukkens hals hang et skilt med teksten: "Hun må og skal aflives".

I dommen henviser retten til flere tidligere domme - blandt andet fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Retten lægger også vægt på, at ordet "aflives" ikke normalt bruges om mennesker, men om dyr.

Da sagen var for retten i forrige uge, forklarede den 32-årige tatovør, som skrev skiltet, at det var "et politisk ordspil", der henviste til beslutningen om aflivning af mink. Og netop det har byretten også lagt vægt på i frifindelsen.

Ifølge specialanklager Søren Harbo fremstod dukken som hængt i en galge.

Men den 33-årige stilladsarbejder, der stod for at hænge dukken op, har forklaret, at det skyldtes, at den ikke kunne hænges i kroppen, da armene så ville falde af.

Og byretten bemærker i dommen, at det ikke kan lægges til grund, at fastspændingen var udført på en sådan måde, at den skulle illustrere en hængning.

Den tredje frifundne er en 36-årig mand. Han har forklaret, at han først så dukken til demonstrationen og stillede spørgsmål ved skiltet.

Men han blev blandt andet betrygget af, at politiet ikke sagde noget til dukken, da de mødte nogle betjente på vejen til demonstrationen.

Senere på aftenen stod dukken i flammer, og sagen blev hos politiet døbt "Operation Flames". Men det var ikke de tre mænd, der satte ild til den. Det har anklageren også fastslået.

Afbrændingen fremgik oprindeligt af anklageskriftet, men retten besluttede ved retssagens begyndelse at fjerne det efter en protest fra forsvarerne.

De tre mænd blev først sigtet efter en alvorlig paragraf om statskup, men i stedet endte det med en tiltale for trusler mod en offentligt ansat.

De sad varetægtsfængslet i otte uger, før de blev løsladt igen.

/ritzau/