I et S-tog blev to FCK-fans udsat for røveri. Tre mænd er sigtet i sagen og stilles for en dommer tirsdag.

Tre mænd sigtes for at frarøve to FCK-fans trøjer og shorts

Tre unge mænd er tirsdag morgen blev anholdt og sigtet for at have røvet fodboldtrøjer og -shorts fra to FCK-fans i et S-tog.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Røveriet skete om formiddagen inden en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby i Parken søndag den 7. august.

I en lignende sag fra samme dag nåede en 25-årig Brøndby-fan at sidde varetægtsfængslet i cirka tre en halv uge for at have tvunget et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans i et andet S-tog.

Den 25-årige gulvlægger blev fængslet for mistanke om ulovlig tvang - og altså ikke for røveri - den 11. august.

I sagen er han sigtet for flere episoder, der udspillede sig i et S-tog efter fodboldkampen i Parken. FCK vandt 4-1.

Han har erkendt at have fået et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Den seneste sag drejer sig om en episode i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster.

Her tvang de tre mænd på 18, 19 og 23 år ifølge politiet to FCK-fans til at give kamptøjet fra sig.

- Sagen her er et klart signal til hooligan-miljøet, udtaler politikommissær Søren Andersen i pressemeddelelsen tirsdag.

- Selv om tiden går, forsvinder disse sager ikke, og politiet efterforsker videre – og det er netop på baggrund af efterforskning, at vi kunne anholde de tre personer i morges, siger han videre.

De tre mænd bliver stillet for en dommer ved et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag.

/ritzau/