Tre mænd stukket med kniv under slagsmål i København

Tre mænd er bragt på skadestuen efter slagsmål. Politiet har anholdt to personer, som sigtes for grov vold.

I et slagsmål mellem to grupperinger i Københavns Nordvest-kvarter torsdag aften er tre mænd blevet ramt af knivstik og bragt på skadestuen.

Det oplyser vagtchef Espen Godiksen fra Københavns Politi.

- Vi har anholdt to personer og kan ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser på et senere tidspunkt. De to er sigtet for kvalificeret vold, siger han.

Politiet modtog klokken 20.44 en anmeldelse om et slagsmål på Nøkkerosevej, der ligger i Nordvest-kvarteret.

Om der er tale om kriminelle bander, ønsker vagtchefen ikke at udtale sig om.

- Vi er stadig i gang med at efterforske sagen, siger han.

De tre tilskadekomne er henholdsvis 22, 24 og 32 år.

- De er kommet lettere til skade, siger vagtchefen.

/ritzau/