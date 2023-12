Tre personer anholdt i Danmark i stor politiaktion - en i Holland

En stor politiaktion torsdag morgen har resulteret i, at tre personer er anholdt i Danmark og vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om terror.

Det oplyser chefpolitiinspektør og operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, PET, Flemming Drejer på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Sammen med ham er ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl.

Der er desuden anholdt en person i Holland.

- Vi har indkaldt jer, fordi PET her til morgen har gennemført en aktion, hvor målet var at anholde tre personer og gennemføre en række ransagninger på tværs af landet involverende fem politikredse.

- De tre personer er nu blevet anholdt og er i vores varetægt. Ransagningerne pågår stadigvæk på tværs af landet. De tre personer vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om terror. Vi vil senere i dag forsøge at få dem varetægtsfængslet, siger Flemming Drejer.

De bliver fremstillet i grundlovsforhør. Der vil blive anmodet om dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden hverken får adgang til at høre sigtelsen eller at være med til retsmødet.

- Det er rettens afgørelse, men det er grunden til, at vi ikke kommer til at gå så meget i detaljer, som nogle af jer ville ønske, siger Flemming Drejer.

Han kalder det en "sikkerhedsoperation".

- Det er baseret på en intensiv efterforskning, som PET har udført i tæt samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere.

- Jeg kan sige, at den efterforskning har afdækket, at et netværk af personer har været i gang med at forberede en terrorhandling. Det har vi aktioneret imod på et tidligt stadie af efterforskning. Vi vil kalde det en sikkerhedsoperation.

- Nogle kunne måske ønske, at vi havde fortsat i længere tid for at stå stærkere bevismæssigt. Vi kommer aldrig til at gamble med sikkerheden. Derfor kalder jeg det en sikkerhedsoperation.

Flemming Drejer vil ikke sige noget om mål og motiv, men "der er tråde til bandemiljøet, til den forbudte bande LTF (Loyal To Familia, red.), personer der opholder sig i Danmark og i udlandet", lyder det.

Han siger, at "vi er opmærksomme på jødiske lokaliteter".

Der er desuden flere sigtede i udlandet, oplyser Flemming Drejer. Hvor mange og i hvilke lande oplyser han ikke.

Terrortruslen mod Danmark har ikke ændret sig på baggrund af sagen torsdag.

Flemming Drejer lægger vægt på, at risikoen for at blive involveret i eller ramt af, hvad han kalder terror, er "forsvindende lille".

- Der er stadig jul i Danmark, og vi skal stadig gøre de ting, vi plejer at gøre, med den opmærksomhed, vi vanligt har i Danmark.

- Så I skal stole på at den indsats, vi laver her, gør, at vi også får en tryg jul i Danmark, siger PET-chefen.

Mindst ét af grundlovsforhørene finder sted i Retten på Frederiksberg. Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt.

B.T. skriver, at de fra "hollandske pressekilder" har fået oplysninger om den anholdte hollænder. Ifølge disse kilder er manden 57 år og bor i Rotterdam.

Ifølge B.T. har hollandske myndigheder oplyst, at manden blev anholdt på anmodning fra myndighederne i Tyskland i forbindelse med efterforskningen af det formodede terrornetværk i Danmark.

/ritzau/