Tre sendt til tjek på skadestuen efter brand på plejehjem

Ild er opstået på et værelse på et plejehjem natten til mandag. Beboere er blevet samlet på fællesareal.

Politi, brandvæsen og ambulancer er rykket ud til en brand på et plejecenter i Tilst i Aarhus natten til mandag.

Det fortæller vagtchef Jens Rønberg ved Østjyllands Politi.

I alt er tre beboere blevet kørt til tjek på skadestuen for røgforgiftning, men ingen er kommet alvorligt til skade.

Der er tale om Lokalcenter Havkær, der ligger på Mosealléen i Tilst.

Mens brandslukningen står på, er de øvrige beboere samlet på et fælles areal, fortæller vagtchefen.

- Når vi er færdige med at slukke, kommer de fleste af dem tilbage på værelserne, på nær der hvor ilden er opstået, siger Jens Rønberg.

Branden er ifølge vagtchefen opstået på et af plejecenterets værelser, men det er for tidligt for politiet at sige, hvad branden skyldes.

Politiet regner klokken 02.45 med, at slukningsarbejdet vil tage "en times tid" endnu.

Beboere i området skulle ifølge politiet ikke opleve gener fra røgen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.33.

/ritzau/