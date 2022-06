Retten i Holbæk skal afgøre, om to mænd og en kvinde forsøgte at begå et terrorangreb.

Tre tiltales for at forberede bombeangreb i Danmark eller udlandet

To mænd og en kvinde er blevet tiltalt for at forberede et angreb med bomber og forskellige våben. Det oplyser anklagemyndigheden mandag.

De tre blev anholdt under en aktion udført af PET i Holbæk i februar sidste år og har været varetægtsfængslet lige siden.

I tiltalen hævdes det, at de tre ville gennemføre et terrorangreb et ukendt sted i enten Danmark eller i udlandet.

Ifølge statsadvokat Lise-Lotte Nilas mislykkedes planen, fordi politiet greb ind.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De tre personer havde anskaffet flere funktionsdygtige våben med tilhørende ammunition. Derudover anskaffede de kemikalier og materialer, der gjorde dem i stand til at fremstille sprængstof, siger hun i en pressemeddelelse.

De tre nægter sig skyldige.

Retten i Holbæk skal behandle sagen i løbet af en stribe retsmøder, der indledes i august.

/ritzau/