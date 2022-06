Tre tiltales for at planlægge bombeangreb i Danmark eller udlandet

To mænd og en kvinde er blevet tiltalt for at forberede et angreb med bomber og forskellige våben. Det oplyser anklagemyndigheden mandag.

De tre blev anholdt under en aktion udført af PET i Holbæk i februar sidste år og har været varetægtsfængslet lige siden.

I tiltalen hævdes det, at de tre ville gennemføre et terrorangreb et ukendt sted i enten Danmark eller i udlandet.

Ifølge statsadvokat Lise-Lotte Nilas mislykkedes planen, fordi politiet greb ind.

- De tre personer havde anskaffet flere funktionsdygtige våben med tilhørende ammunition. Derudover anskaffede de kemikalier og materialer, der gjorde dem i stand til at fremstille sprængstof, siger hun i en pressemeddelelse.

De tre nægter sig skyldige.

Retten i Holbæk skal behandle sagen i løbet af en stribe retsmøder, der indledes i august.

Det var som nævnt i februar 2021, at PET gik i aktion. I løbet af en weekend blev i alt 13 personer, der er familie med hinanden på kryds og tværs, anholdt.

De fleste blev løsladt efter godt to måneders varetægtsfængsling, og i øvrigt er der drypvist sket løsladelser. Det regionale medie sn.dk skrev i april, at sigtelserne mod de i alt ti løsladte er blevet frafaldet.

Efterforskningen har forbindelse til Tyskland. På en adresse i Dessau blev der blandt andet fundet ti kilo krudt, har det tidligere været fremme. I Holbæk fandt betjente en riffel med kikkertsigte, en pumpgun og et Islamisk Stat-flag.

I tiltalen mod de tre indgår i øvrigt, at de skal have overført penge til en person med tilknytning til Islamisk Stat. Desuden skal to af dem have hjulpet en person med forbindelse til Islamisk Stat med søgning på nettet og med kommunikation, fremgår det af pressemeddelelsen.

At tiltalen er rejst, kommer ikke som nogen overraskelse for de tre. Allerede i januar i år reserverede retten dage i kalenderen til sagen.

Mændene er henholdsvis 34 og 36 år og er brødre fra Syrien. Kvinden er 31 år. Ifølge Ritzaus oplysninger har hun irakisk baggrund og er gift med den ene af mændene.

I sagen vil anklagemyndigheden kræve mændene udvist. Kvinden menes at have dobbelt statsborgerskab. Hun risikerer at miste sin danske indfødsret, hvis hun findes skyldig.

