Tre ud af fire faglærte får et job efter tre måneder

Tre ud af fire faglærte kan møde op på en arbejdsplads, tre måneder efter at de er færdiguddannet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er den højeste andel i beskæftigelse efter endt uddannelse. Til sammenligning er det under halvdelen af de unge med en lang videregående uddannelse, der får et arbejde efter tre måneder.

At så mange erhvervsuddannede kommer i arbejde, viser det store behov i samfundet for netop den type arbejdskraft ifølge Dansk Industri (DI).

- En høj beskæftigelsesgrad for de erhvervsuddannede bekræfter den meget store efterspørgsel efter faglærte i Danmark, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i DI.

Selv om mulighederne for at få et job er store, er det kun hver femte ung, som vælger en erhvervsuddannelse. Det ærgrer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted.

- Jobmulighederne er rigtig gode, og dertil kommer, at mange faglærte faktisk tjener mere end mange universitetsuddannede, siger han.

Erik Bjørsted peger på, at et møde med branchen allerede i folkeskolen kan skabe større interesse for erhvervsuddannelserne.

- Der skal flere praktiske fag på skoleskemaet, og alle børn i 6.-9.-klasse skal have krav på at komme i erhvervspraktik, siger cheføkonomen.

- Nogle steder har man for eksempel haft held med ambassadørkorps, hvor faglærte fra de lokale virksomheder besøger klasserne, tilføjer han.

