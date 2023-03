Molotovcocktails blev kastet mod skole - tre unge er anholdt

Tre unge er blevet anholdt af politiet, efter at der mandag aften blev kastet to molotovcocktails mod Assens Dagtilbud og Skole i Mariagerfjord Kommune.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Der opstod en mindre brand ved skolens hoveddør, men den blev hurtigt slukket, og ingen kom noget til.

Da forsøget på brandstiftelse blev begået cirka klokken 21.10, var et arrangement på ungdomsskolen i gang. En ansat og flere elever befandt sig på skolen, oplyser politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om brandstifterne oplyser politiet, at de var maskerede.

Anholdelsen er sket tirsdag eftermiddag, oplyser politikommissær Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

- Vi tager sagen dybt alvorligt; og vi har foretaget - og fortsætter med - en række efterforskningsskridt, udtaler han.

Politiet oplyser, at de anholdte er under 18 år, men ønsker ikke tirsdag eftermiddag at angive deres præcise alder. Anholdelserne skete "i nærområdet", lyder det.

Når afhøringerne er overstået, skal en jurist tage stilling til, om der er grundlag for at bede en dommer om at varetægtsfængsle de tre.

Skolen er ifølge hjemmesiden den mindste af kommunens folkeskoler. Der er cirka 240 elever fra 0. til 9. klasse.

/ritzau/