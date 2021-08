Tre unge involveret i solouheld i Hurup - 19-årig er død

En 19-årig mand er afgået ved døden, mens to andre unge personer er kommet til skade, efter at de tre var involveret i et solouheld i Hurup i Thy natten til lørdag.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch lørdag morgen.

Han fortæller, at de tre personer alle sad i samme bil, da de kørte galt i et sving ved Jernbanegade i Hurup. I forbindelse med ulykken væltede bilen ned på nogle nærliggende togskinner.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.14.

Ifølge vagtchefen er de to tilskadekomne en pige på 17 år og en mand på 23 år, der er bror til den afdøde 19-årige, der sad bag rattet, da ulykken skete.

Broren er ifølge Jens Claumarch kommet lettere til skade, mens den 17-årige pige efter ulykken blev fløjet med helikopter til hospitalet i Aalborg.

Hendes tilstand kender vagtchefen ikke præcist, men han fortæller, at de første meldinger "ikke lød alt for alvorlige".

Politiet kender endnu ikke årsagen til ulykken, men det undersøges, om der kan have været for høj hastighed involveret.

- Det er noget af det, vi kigger på i den slags ulykker. Vi har haft en bilinspektør på stedet, men der kan nok godt gå nogle uger, før hans rapport er klar, siger vagtchefen.

Som en del af efterforskningen har politiet også taget flere blodprøver for at undersøge, om der har været alkohol eller narkotika indblandet.

Jens Claumarch tilføjer, at togtrafikken på linjen mellem Struer og Thisted ikke ventes at blive påvirket, da bilen er blevet fjernet fra skinnerne, og det ikke tyder på, at de er blevet beskadiget.

De pårørende er blevet underrettet.

