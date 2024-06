Tre unge mænd er fængslet efter knivstikkeri mod 17-årig pige

En dommer ved Retten i Nykøbing Falster har onsdag varetægtsfængslet to 17-årige drenge og en 18-årig mand frem til 1. juli.

De to 17-årige er blevet varetægtsfængslet i surrogat.

De tre unge mænd er sigtet for et knivstikkeri mod en 17-årig pige natten til onsdag ved et kollegium i Nykøbing Falster.

En af de 17-årige og den 18-årige har kæret varetægtsfængslingen.

De tre unge mænd indfandt sig i Retten i Nykøbing Falster til grundlovsforhør omkring klokken 14.45 på grundlovsdag, efter at de tidligere på dagen var blevet anholdt.

De to 17-årige sigtede var iført blå dragter, mens den 18-årige var iført en hvid dna-dragt, der dækkede alt undtaget hans ansigt. Det skyldtes, at der endnu ikke var foretaget en personundersøgelse af ham, forklarede en af betjentene i retten.

De nægter sig alle tre skyldige i sigtelsen.

Ifølge sigtelsen har de tre efter forudgående aftale stukket pigen med kniv mindst to gange. Et af knivstikkene har ramt hendes lunge, hvilket udsatte hende for livsfare.

Det var kun en af de tre sigtede, der ønskede at afgive forklaring ved grundlovsforhøret onsdag. Hvad han forklarede, har offentligheden dog ikke indsigt i, da grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen af sagen blev holdt for lukkede døre.

De tre unge mænd blev anholdt i tidsrummet mellem kort før klokken 02.00 og 06.30 onsdag.

Politiet fik anmeldelse om knivstikkeriet klokken 00.46, og pigen blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet. Onsdag morgen meldte politiet hende uden for livsfare.

Politiet har tidligere udtalt, at der er en relation mellem de tre drenge og den unge pige, der blev udsat for knivstikkeriet. Hvad relationen er, og hvad politiet mener er motivet bag knivstikkeriet, vil det ikke ud med.

Dommeren lagde blandt andet til grund for varetægtsfængslingen, at der er en begrundet mistanke om grov vold mod de tre unge mænd, og at der er en risiko for, at de kan påvirke eventuelle vidner.

At de to 17-årige er varetægtsfængslet i surrogat betyder, at vedkommende ikke fængsles i en almindelig arrest.

Det gøres for eksempel med unge mellem 15 og 17 år, der fængsles på en lukket institution.

