Tredje mand varetægtsfængslet for skudepisode i Brøndby Strand

En 31-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for grov vold i forbindelse med en skudepisode i Brøndby Strand i slutningen af januar.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

Ifølge politiet var manden involveret, da en 18-årig mand 29. januar blev ramt af skud i benet.

Skudepisoden fandt sted i nærheden af en kirke og et relativt tæt befærdet stisystem i Brøndby Strand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet fremstillede manden i grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg. Men Retten i Glostrup valgte at varetægtsfængsle manden for grov vold.

Den 31-årige nægter sig skyldig i sagen.

I forvejen sidder to andre fængslet i sagen, og politiet efterlyste en fjerde mistænkt - en 25-årig mand - med navn og billede i starten af februar.

Han er fortsat efterlyst, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den efterlyste er Soufian Laajab. Har man oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man kontakter dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår ikke af sigtelsen mod den 31-årige, hvem politiet mener, har affyret skud mod den 18-årige mand.

Men politiet har tidligere oplyst, at det betragter sagen som et internt opgør i det kriminelle miljø.

Grundlovsforhøret er blevet afholdt for lukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad den 31-årige mand har forklaret. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvilke beviser politiet mener at have mod ham.

/ritzau/