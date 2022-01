Trods chipmangel: Apple sætter rekord med milliardsalg

123,9 milliarder dollar - 826,3 milliarder kroner - solgte Apple for i første kvartal af nyt regnskabsår.

Der er mildest talt særdeles godt gang i forretningen hos techgiganten Apple.

I tidligere kvartaler har manglen på mikrochips udfordret salget, men trods manglen har salget klaret sig historisk godt det seneste kvartal.

I kvartalet, der sluttede 25. december 2021, løb salget op i 123,9 milliarder dollar - eller 826,3 milliarder kroner.

Det er 11 procent mere end samme periode året før og rekordhøjt, oplyser Apple i en pressemeddelelse sent torsdag aften dansk tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kvartalets rekordresultater var mulige på grund af vores mest innovative udvalg af produkter og tjenester nogensinde, siger topchef Tim Cook i meddelelsen.

Den største sællert for techgiganten er iPhones, som stod for over halvdelen af Apples omsætning i kvartalet.

Salget løb op i 71,6 milliarder dollar. Nummer to på listen var Apples services, hvorfra omsætningen var 19,5 milliarder dollar.

Ifølge finansdirektør Luca Maestri var det en stærk respons fra kunderne på nye produkter, som gav stigningen i salget og indtjeningen.

Facit for kvartalet blev et overskud på 34,6 milliarder dollar - svarende til 230,8 milliarder kroner.

En del af dem sendes retur til aktionærerne. Der udbetales 0,22 dollar - 1,5 krone - i udbytte per ejet ordinær aktie 10. februar.

- De rekordhøje driftsresultater gjorde det muligt for os at returnere næsten 27 milliarder dollar (180,1 milliarder kroner, red.) til vores aktionærer i løbet af kvartalet, siger Luca Maestri i meddelelsen.

Apple er det mest værdifulde børsnoterede selskab i verden, og 2022 blev indledt med en historisk milepæl.

Techgiganten blev det første til at nå en markedsværdi på over 3000 milliarder dollar - 19.650 milliarder kroner.

Det er mere end otte gange det danske bruttonationalprodukt (bnp), som er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Siden har der dog været modvind på de finansielle markeder, og værdien er faldet. Den er dog stadig på over 2700 milliarder dollar.

/ritzau/