Trods corona falder antallet af dårlige betalere markant

Det seneste år har der været et markant fald i antallet af dårlige betalere.

Der var ved udgangen af juni 174.400 personer i RKI-registreret, hvilket er et fald på otte procent over det seneste år.

Det viser tal fra virksomheden Experian, der står bag RKI, som er Danmarks største register.

Hos Experian kalder direktør Bo Rasmussen det en smule uventet, af coronapandemien har betyder et fald i antallet af dårligere betalere.

- Først og fremmest er det en smule overraskende, at vi har set det her fald, for man kunne godt have forventet det modsatte, da vi gik ind i covid 19, hvor der var meget usikkerhed om økonomien og job.

- Det virker til, at rigtig mange er blevet mere velpolstrede - blandt andet på grund af den manglende mulighed på at bruge penge på rejser og restauranter - og derfor har betalt af på gæld, siger Bo Rasmussen.

- Samtidig kan usikkerheden i sig selv også have betydet, at flere har sparet op - og så har kunnet betale af efterfølgende, siger han.

Derudover fremhæver han også, at udbetalingen af fem ugers indefrosne feriepenge for nogle kan være brugt til at slippe af med gæld.

Hvis man havner i RKI-registreret, bliver det som udgangspunkt sværere at låne penge eller købe på afbetaling.

I årene efter finanskrisen steg antallet af dårlige betalere, og det toppede i 2014, hvor næsten 233.000 var registreret i RKI.

De dårlige betalere i RKI-registret skylder i gennemsnit 64.000 kroner, og gælden er i gennemsnit fordelt på tre kreditorer.

Hvis man ser på aldersgrupper, er der den højeste andel af dårlige betalere blandt personer i 30'erne.

Selv om antallet af dårlige betalere er faldet gennem de seneste syv år, er der stadig en stor ubetalt gæld blandt de personer, som skylder penge.

Den misligholdte gæld registreret i RKI lyder fortsat på over 11 milliarder kroner. Beløbet er faldet med 900 millioner kroner det seneste år og knap seks milliarder siden 2014.

