Trods corona fortsætter Coloplast med at vokse

Danske Coloplast, der fremstiller og sælger produkter inden for sundhedspleje, fortsatte væksten i de sidste tre måneder af 2021.

I kvartalet, der udgør første kvartal i selskabets skæve regnskabsår, havde det danske selskab en omsætning på 5,2 milliarder kroner.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort tirsdag.

Det er cirka 400 millioner kroner - eller ni procent - mere end i samme periode af det foregående regnskabsår.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På trods af de udfordringer, som pandemien har medført, fortsætter vi med at vokse på tværs af alle vores forretningsområder og regioner, siger topchef Kristian Villumsen i en kommentar.

I regnskabet opdaterer selskabet sine forventninger til regnskabsåret. Blandt andet på grund af givtige udsving i valutakurserne.

Derfor ventes salget nu at vokse med ni procent i regnskabsåret. Tidligere var forventningen en vækst på omkring otte procent.

Lægges salget fra opkøbet Atos Medical oveni, ventes den rapporterede vækst at lande på 15 procent.

Opkøbet blev annonceret i november. Prisen lyder på 16 milliarder kroner. Det ventes afsluttet ved udgangen af januar.

Coloplast fremstiller og sælger en række produkter inden for sundhedspleje. De spænder fra alt fra bandager til stomiposer og katetre.

Stomi er den største del af selskabets forretning. Forretningsbenet havde en omsætning på 2,1 milliarder kroner i kvartalet. Det er omkring ni procent mere end samme periode i det foregående regnskabsår.

Selskabet har også en urologi-forretning. I den del fremstilles der blandt andet penisimplantater og vaginalnet.

I kvartalet voksede omsætningen fra den del af forretningen otte procent til 579 millioner kroner. Det gør forretningsbenet til det mindste for selskabet.

Alt i alt ender facit for oktober, november og december med et overskud på 1,2 milliarder kroner for Coloplast. Det er seks procent mere end året før.

Coloplast er målt på omsætning blandt Danmarks 30-40 største virksomheder.

Selskabet er noteret på fondsbørsen i København. Her er det i C25-indekset, der indeholder de største og mest værdifulde selskaber.

/ritzau/