Trods corona: Lars Larsens imperium tjener milliarder

Selv om der har været restriktioner i samfundet, har det seneste regnskabsår været forrygende rent indtjeningsmæssigt for Lars Larsen Group.

Selskabet, der blandt andet står bag Jysk, har i det skæve regnskabsår 2020/21 tjent 6,5 milliarder kroner før skat.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Det er ifølge topchef Jesper Lund et resultat, som alle medarbejdere i selskabet kan være stolte over at have opnået.

- Det seneste regnskabsår har været en dynamisk periode, hvor det for os har været afgørende at holde fokus på at kunne omstille os hurtigt uden at miste fokus på målet om at skabe værdi på lang sigt, siger han i meddelelsen.

Den største del af overskuddet kommer fra Jysk, som Lars Larsen åbnede den første butik af i 1979.

Erhvervsmanden, der også er kendt som dynekongen, døde i 2019. Lars Larsen Group er nu ejet og kontrolleret af hans familie.

/ritzau/