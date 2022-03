Trods forstyrrelser sælger Adidas for små 160 milliarder

Den tyske sportsgigant Adidas har oplevet stor salgsvækst i 2021.

Særligt godt er det gået med salget i markeder, der ikke har været påvirket af større forstyrrelser som eksempelvis forsyningsproblemer eller corona.

Det oplyser Adidas onsdag i forbindelse med sit regnskab for 2021.

I alt har Adidas sidste år solgt sportsudstyr og lignende for tæt på 160 milliarder kroner. Det er en stigning på 15 procent i forhold til året før.

Danske Kasper Rørsted, der er administrerende direktør i Adidas, kan fortælle, at væksten er kommet i hus på trods af flere forstyrrende faktorer.

- I 2021 leverede vi et sæt stærke resultater på trods af flere eksterne forhold, der fik betydning for både efterspørgslen og lagrene igennem året.

- De steder, hvor markeder kunne være åbne uden store forstyrrelser, havde vi en stærk udvikling i salget, siger Kaster Rørsted i en pressemeddelelse.

Adidas har især oplevet stor salgsvækst i blandt andet Europa og USA. Også de latinamerikanske lande har udviklet sig godt for selskabet.

For USA og landene i Europa har det været en positiv effekt, at der i store dele af 2021 ikke har været store restriktioner relateret til covid-19.

Det har der til gengæld været i Kina og andre asiatiske lande. Derfor er salget heller ikke vokset lige så meget på disse markeder.

For 2022 regner Adidas med at kunne øge det samlede salg yderligere. Det er til trods for, at selskabet ser en risiko for tabte indtægter i Rusland, hvor Adidas har lukket sine detailaktiviteter for nuværende.

Lukningen hænger sammen med Ruslands invasion af Ukraine.

/ritzau/