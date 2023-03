Trods fremskridt flyver SAS med færre passagerer end før corona

SAS fløj i februar med knap 1,6 millioner passagerer, hvilket er en forbedring på over 60 procent fra februar i 2022. Det er dog stadig et stykke fra niveauet i februar i 2019 før corona-pandemien.

Det fremgår af trafiktal, som SAS har sendt ud tirsdag.

I starten af 2022 var luftfartsbranchen stadig berørt af de forskellige rejserestriktioner rundt om i verden. Derfor kan en sammenligning mellem starten på 2022 og 2023 have visse forbehold.

Selv om antallet af passagerer ikke helt har ramt niveauet før corona, er SAS-topchef Anko van der Werff ikke desto mindre glad for, at SAS efter hans opfattelse oplever en stigende efterspørgsel fra rejsehungrende kunder.

Samtidig hæfter han sig ved, at der er flere passagerer i de fly, som SAS sender afsted.

En måned som februar er ikke en del af højsæsonen for SAS. I sommermånederne i 2019 var passagertallet næsten oppe og ramme tre millioner.

SAS er i kølvandet på corona-pandemien endt i en krise, hvor selskabet blandt andet er i en form for konkursbeskyttelse i USA. Den proces løber samtidig med, at SAS forsøger at gennemføre sin redningsplan, SAS Forward.

En del af planen bliver, at der skal skydes nye penge i SAS. Da den ene af de nuværende storaktionærer, den svenske stat, ikke vil være med, betyder det, at der skal nye ejere til.

Den danske stat har erklæret sig villig til at skyde penge i SAS, såfremt det kan ske sammen med en eller flere nye storaktionærer, der vil sikre de danske interesser i SAS.

For nu kører SAS videre med et hul i kassen. Fra november til januar tabte SAS eksempelvis det, der svarer til 1,8 milliarder kroner.

Blandt andet har analytikere peget på, SAS har problemer med at tjene penge på de passagerer, de flyver med.

