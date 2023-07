Trods høje renter betaler boligejere stadig deres lån til tiden

De danske boligejere betaler i langt de fleste tilfælde deres boliglån til tiden, selv om inflationen har været høj og renterne kraftigt stigende.

En opgørelse fra Finans Danmark, der går frem til første kvartal 2023, viser, at 99,85 procent af boligejernes ydelser er betalt rettidigt.

Den solide betalingsevne skyldes blandt andet, at rekordmange er i arbejde. Det mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- I tillæg er opsparingerne høje, og iveren efter at belåne friværdien har været lav. Realkreditlånene i de danske boliger er ligefrem skrumpet med mere end 50 milliarder kroner gennem det seneste år, skriver han i en kommentar.

- Samtidig vil boligejerne typisk forsøge at spare andre steder i budgettet end på boligposten, hvis der opstår udfordringer med at betale realkreditydelsen.

Boligejerne manglede at betale 24,9 millioner kroner på deres boliglån ud af i alt 16,9 milliarder kroner i første kvartal.

For de få, hvor uheldet er ude, og hvor det ikke er muligt at betale den næste terminsbetaling, kan man forsøge at finde en løsning med sin bank.

Det foreslår Sebastian Kaldahl, der er boligøkonom hos Dansk Industri (DI).

- Det kunne for eksempel være kortvarig afdragsfrihed for at minimere de månedlige udgifter, siger Sebastian Kaldahl i en skriftlig kommentar.

Han forudser, at danske boligejere også fremadrettet vil betale deres boliglån til tiden i langt de fleste tilfælde.

- Det er ikke et særligt sandsynligt scenarie, at restancerne vil brage meget op lige foreløbig.

- Boligrenterne har været mere stabile i 2023, og beskæftigelsen er rekordhøj. Hvis disse ikke udvikler sig drastisk i en negativ retning, vil en større misligholdelse af lån ikke forekomme, vurderer han.

/ritzau/