Trods højere niveau end før corona: E-handel taber pusten

Meget tyder på, at der ikke bliver brugt lige så store beløb på e-handel, som der gjorde under coronaepidemien. Det viser en analyse fra Dansk Erhverv.

Her kan man på baggrund af over 14.000 interview med forbrugere læse, at e-handlen i første halvår af 2022 lå lige under niveauet fra første halvår i 2021.

Men selv om det til forveksling kunne se ud, som om forbrugernes handelsmønster er fortsat fra coronaepidemien, mener Niels Ralund, der er e-handelsdirektør hos Dansk Erhverv, ikke, at man skal lade sig narre.

Faktisk burde e-handlen være vokset, i takt med at forbrugerne igen er begyndt at købe rejser på nettet - modsat under corona, hvor der var rejserestriktioner i forbindelse med rejser til store dele af verden.

- Tallene snyder en lille smule, siger han.

- Skal vi kigge på den traditionelle e-handel - altså non-food såsom fjernsyn, computere eller kaffemaskiner - så er det gået tilbage med, sjusser vi, 10 til 15 procent. Nok nærmere de 15 procent.

Derfor er der ifølge Niels Ralund tydelige tegn på, at forbrugerne i Danmark ikke handler lige så meget på nettet, som da landet var ramt af restriktioner på handlen i de fysiske butikker.

Selv om e-handlen ikke helt matcher tiden under coronarestriktionerne, handles der stadig for meget på nettet end før corona.

I 2019 blev der ifølge Dansk Erhvervs analyse handlet for 71,2 milliarder kroner i første halvår og 74,7 milliarder kroner i andet halvår.

I andet halvår af 2022 lød salget på nettet på 92,7 milliarder kroner.

- Der er helt klart under corona sket et stort skift fra at gå i butikken til at handle på nettet, siger Niels Ralund.

- Omvendt har der også været en opsparet længsel efter at gå i butikker. I øjeblikket er der mere medvind til de fysiske butikker. Men e-handel har bare slået sig fast, så det kommer til at udvikle sig de næste år.

Dermed mener han, at forbrugernes handelsmønster er en slags hybrid af coronatidens nethandel og tiden før corona.

/ritzau/