Trods kollaps i forbrugertillid er forbruget næsten det samme

Samtidig med, at dagligvarerne i 2022 er blevet dyrere, er omsætningen i discountbutikker vokset.

Selv om de danske forbrugeres syn på deres egen og landets økonomi er historisk dystert, og priserne stiger hurtigere end i flere årtier, kan man ikke se et fald i forbruget i detailbutikkerne.

Det viser tal fra Danmarks Statistik onsdag.

Tværtimod var der i august en marginal stigning i forbruget, hvis man måler i kroner og øre.

Når man taler om forbruget i detailbutikker, gælder det butikker, hvor man sælger til slutbrugere i modsætning til salg til andre virksomheder.

Derfor kan tallene indikere, hvordan de private husholdninger agerer i forhold til de stigende priser og det dystre syn på økonomien.

Her kan man aflæse, at selv om forbruget ikke har ændret sig voldsomt i kroner og øre, bliver pengene lagt lidt anderledes - særligt når det kommer til nogle af de varer, der er steget mest i pris såsom dagligvarer.

Eksempelvis er der i 2022 blevet brugt lidt mindre i supermarkeder, mens forbruget i discountbutikker er steget.

Det er ifølge Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, en klar tendens i forbrugernes adfærd.

- Selv om forbrugertilliden er den laveste nogensinde, ser vi altså ikke, at folk decideret bruger færre penge og dermed sparer mere op, skriver han i en analyse af tallene.

- Omvendt har vi heller ikke skruet op for pengeforbruget i et omfang, så vi kan blive ved med at købe de samme ting, selv om priserne er steget.

- Faktisk er der en tydelig tendens til, at vi reagerer ved at købe mindre af de ting, der er steget mest, og det er blandt andet dagligvarer, hvor vi for eksempel går langt mere i discountbutikker end sidste år.

- Til gengæld bruger vi stadig mange penge på fornøjelser som for eksempel at gå ud og spise.

Selv om forbruget er rimeligt stabilt, kan de stigende priser og en eventuel økonomisk afmatning komme til at presse detailhandlen ifølge cheføkonom for Lederne Niklas Praefke.

- For detailhandlen er det noget nær et skrækscenarie, der udspiller sig. Udover faldende forbrug stiger omkostningerne markant, skriver han i en analyse.

- De stigende priser rammer altså dobbelt, og det har allerede fået de første butikker til at bukke under.

Las Olsen er enig i, at detailhandlen kan få det hårdt.

- Sammen med byggeriet er detailsalget en af de brancher, der ser ud til at få det sværest i den kommende afmatning i dansk økonomi, skriver han.

/ritzau/