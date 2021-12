Trods lidt højere boligpriser: Gassen er gået af ballonen

Boligmarkedet har været i fokus under corona, hvor priserne er blevet sendt gevaldigt op. Men de seneste måneder er udviklingen bremset op.

I november steg salgspriserne på huse, lejligheder og sommerhuse kun med meget små beløb. Det viser nye tal fra Boligsiden, der er ejet af langt de fleste af landets ejendomsmæglere.

Tallene viser, at den normale sæsonudvikling i priserne fra før corona er på vej tilbage. Det vurderer kommunikationsdirektør Birgit Daetz, Boligsiden.

Boligpriserne flader normalt ud hen over efteråret, inden at de dykker lidt i årets sidste måneder.

- Vi har stadig til gode at se de vanlige prisfald, der normalt kommer på denne tid af året. Men hovedpointen er heller ikke, om priserne stiger eller falder med x eller y promille.

- Pointen er, at prisudviklingen følger et mønster, vi kender, og at de prisstigninger, mange tidligere bekymrede sig om, ikke længere er så bekymrende, siger hun i en kommentar.

Udviklingen under corona fik blandt andet Det Systemiske Risikoråd til at henstille til, at der blev grebet ind på boligmarkedet. Rådet kommer med indspark til, hvad der kan være gavnligt at gøre.

Konkret blev der henstillet til, at muligheden for afdragsfrihed for højt forgældede låntagere blev begrænset. Men det afviste erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, er der ingen tvivl om, at gassen er gået af ballonen, selv om der ses små prisstigninger.

- Den her udvikling, vi ser i øjeblikket, er egentlig den, vi har set de seneste par måneder, hvor der er kommet væsentligt mere ro på markedet, siger han.

Han forventer, at det lavere tempo har bidt sig fast og holder ind i det nye år, hvor han venter væsentligt lavere prisstigninger end i år.

Han ser ikke behov for indgreb på boligmarkedet, som Det Systemiske Risikoråd ellers havde henstillet til.

- Vi må konstatere, at boligmarkedet er faldet væsentligt mere til ro. Men vi må selvfølgelig også konstatere de mærkbare prisstigninger, vi har set gennem de seneste år.

- De betyder, at boligejerne har spændt den økonomiske bue hårdere. Men når det er sagt, er danskernes privatøkonomi meget fornuftig, og boligejerne er robuste, vurderer økonomen.

/ritzau/