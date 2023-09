Trods mangel begynder Novo nu salg af Wegovy i Storbritannien

Trods problemer med at følge med efterspørgslen lancerer Novo Nordisk nu sit populære vægttabsmiddel Wegovy i Storbritannien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Wegovy vil blive introduceret på markedet i Storbritannien "gennem en kontrolleret og begrænset lancering". Det skriver Novo i en meddelelse ifølge Reuters.

- Vi overvåger efterspørgslen på Wegovy nøje og samarbejder med myndigheder og leverandører for at sikre, at mennesker, der lever med fedme, kan få adgang til og forblive i behandling, skriver det danske medicinalselskab i meddelelsen ifølge Reuters.

I slutningen af juli begyndte Novo Nordisk at sælge Wegovy i Tyskland. Midlet er også til salg i Danmark, Norge og USA.

Topchefen i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, har tidligere sagt, at udrulningen til flere markeder vil gå langsommere end først planlagt.

Det skyldes, at selskabet har svært ved at følge med den stigende efterspørgsel på særligt Wegovy og Ozempic.

Begge midler er baseret på stoffet semaglutid.

Det fremgår ikke af Novos meddelelse, hvor stort udbuddet af Wegovy bliver i Storbritannien. Selskabet skriver heller ikke, hvad prisen bliver, skriver Reuters.

Salget af både Wegovy og Ozempic er steget markant de seneste kvartaler.

I andet kvartal i år solgte Novo Nordisk Wegovy for 7,5 milliarder kroner, hvilket var mere end seks gange så meget som samme kvartal året før.

Ozempic er dog fortsat Novos bedst sælgende lægemiddel. Det er et diabetesmiddel, men har lige som Wegovy en slankende effekt.

I andet kvartal endte salget af Ozempic på 22,1 milliard kroner - knap 60 procent mere end samme kvartal i 2022.

I slutningen af august skrev Reuters, at Novo Nordisk havde indgået en aftale med endnu et firma, som skal producere Wegovy.

Ifølge en unavngiven kilde drejer det sig om den amerikanske virksomhed Thermo Fisher.

I begyndelsen af august offentliggjorde Novo Nordisk resultater fra et studie, der viser, at Wegovy kan reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser med omkring 17 procent.

Siden er aktiekursen steget over 17 procent. Fredag oversteg værdien af Novo Nordisk det franske modeselskab LVMH's værdi. Dermed blev det danske medicinalselskab det mest værdifulde i Europa.

