Trods udfordringer med omikron: SAS fordobler passagerantallet

Næsten en million passagerer har fløjet med SAS i december.

Det viser luftfartselskabets trafiktal for december, der er offentliggjort tirsdag.

Helt præcist har SAS i julemåneden fløjet med 977.000 passagerer. Hvis man tæller charterflyvninger med, så er antallet 997.000 passagerer.

Sammenlignet med december året før er der tale om mere end en fordobling.

Ifølge Anko van der Werff, der er administrerende direktør i SAS, har der som ventet været stor rejseaktivitet hen over julen og nytåret.

Spredningen af den mere smitsomme omikronvariant har dog påvirket både efterspørgslen og mandskabskapaciteten.

Det har betydet et færre antal flyvninger i løbet af måneden, fortæller han.

- Vi fortsætter med at være påvirket af pandemien og står over for en uforudsigelig fremtid, der gør, at vi må være i stand til hurtigt at reagere må ændringer i efterspørgslen blandt kunderne, sige Anko van der Werff.

/ritzau/