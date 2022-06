Trods varsel: Himlens sluser blev kun åbnet på klem

DMI frygtede om mod 34 millimeter regn, men så slemt tegner det ikke til at blive alligevel.

Fra natten til søndag klokken 02 og frem til middagstid har DMI udsendt varsel om op til 35 millimeter regn i de sydlige og østlige dele af landet. Men så slemt ser det ikke ud til at blive.

- Det har da regnet i nat, og det regner stadig, men der er opklaring på vej. Der er målt nedbørsmængder mellem 5 og 15 millimeter, så det er jo noget mindre end de 35 millimeter, varslingen går på, siger vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard.

DMI udsendte lørdag aften varsel om "kraftig regn" i den sydlige og østlige del af landet. I de øvrige dele af landet gik varslet på "risiko for kraftig regn".

Varselskriteriet for "kraftig regn" er nedbørsmængder på mere end 24 millimeter i løbet af 6 timer eller mere end 30 millimeter i løbet af varslingsperioden.

Varslingen gælder søndag morgen fortsat og fremgår derfor af DMI's hjemmeside, men på grund af den begrænsede mængde nedbør overvejer DMI ifølge den vagthavende at tage varslingen ned igen.

- Det regner stadig meget nogle steder, og det er nogle store dråber, der falder, så man bliver våd. Men man skal nok ikke være bange for at drukne. Nu ser vi det an i de næste timer, siger Bolette Brødsgaard.

/ritzau/