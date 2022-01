Trods viden om usikker låsetype kørte vognene videre på Storebælt

Sidste år var trailer tæt på at falde af et godstog på Storebælt. Kommission kritiserer styrelse og DB Cargo.

Havarikommissionen kritiserer selskabet DB Cargo og Trafikstyrelsen efter en hændelse på Storebæltsbroen sidste år, hvor en trailer var tæt på at falde af et godstog.

Det sker i en undersøgelse, som torsdag er offentliggjort.

Konklusionen er, at den type lås, som togvognen kørte med, var lavet på en måde, så den reelt ikke holdt traileren fast ved et lodret træk, skriver Transportministeriet om rapporten.

Det vidste DB Cargo, men selskabet fortsatte alligevel med at bruge vogne med den pågældende lås indtil hændelsen for et år siden.

DB Cargo indberettede problemet til Trafikstyrelsen, som oprettede en tilsynssag. Men selv om styrelsen spurgte ind til sagen, endte styrelsen med at acceptere forklaringen fra DB Cargo om, at låsen var godkendt.

Derfor kritiserer Havarikommissionen også Trafikstyrelsen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) tager det "meget alvorligt", at der er rejst en kritik af styrelsen.

- Jeg er meget skuffet over, at man har arbejdet, som man har gjort. Det er klart, at min tillid til Trafikstyrelsen har fået et knæk, siger Benny Engelbrecht.

- Men det er også sådan, at Trafikstyrelsen er uafhængig, og derfor er det mit ministeriums opgave at føre tilsyn med, at de udfører deres opgaver rigtigt. Derfor har jeg også i sinde at få lavet en kritisk gennemgang af Trafikstyrelsens håndtering, og så kan vi på baggrund af den vurdere, hvad der er gået galt.

Det var den 13. januar 2021, at en borger gjorde politiet opmærksom på, at en vogn på et godstog vippede på vej over lavbroen på Storebælt i retning mod Fyn.

Havarikommissionen vurderede, at der under lidt andre omstændigheder kunne have været risiko for en alvorlig ulykke og valgte derfor at indlede en undersøgelse, som altså nu er offentliggjort.

I rapporten fremgår det, at DB Cargo havde viden om, at skammeltypen kunne risikere at have begrænset holdekraft i vertikal retning i januar 2020.

Alligevel besluttede selskabet at genoptage driften med den type - "uden tilstrækkelige sikkerhedsmæssige barrierer", står der i rapporten.

Episoden fra 13. januar sidste år giver mindelser om den ulykke, som i januar 2019 kostede otte mennesker livet.

Dødsulykken skete, da en sættevogn havde løsnet sig fra et godstog og ramte et modkørende passagertog.

Siden episoden fra 2021 er der indført et påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger, når der køres med sættevognstrailere.

Derfor skal togpassagerer heller ikke være bekymret, når turen går over Storebælt, siger transportministeren.

- Med de nye restriktioner, der er blevet indført, så har jeg selvfølgelig en forventning om, at hvis godsoperatørerne følger de retningslinjer, og det har jeg en forventning om, at de gør, så er det sikkert, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/