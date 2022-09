Troldmænd og stjernekrigere øger Lego-salg trods uroligt 2022

Trods invasionen i Ukraine og markante prisstigninger i store dele af verden har Legos klodser stadig været eftertragtede i første halvår af 2022.

Lego har øget salget med 13 procent, hvilket er mere end legetøjsmarkedet samlet set. Dermed har Lego formået erobre markedsandele fra sine konkurrenter.

Det har givet en øget omsætning, så den i første halvdel af 2022 lå på 27 milliarder kroner.

Salget er ikke det eneste, der er steget. Det er omkostningerne også. Derfor bliver det trods en stor vækst til et overskud efter skat på 6,2 milliarder, hvilket er marginalt mindre end samme halvår sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg synes, at det er en super god start, siger Lego-topchef Niels B. Christiansen.

- Der har været mange forskellige usikkerheder og ting at se til. Ukraine-krigen. Covid i Kina. Stigende omkostninger på næsten alting. På trods af det er vi lykkes med at vokse.

- Vi er vokset hurtigere end markedet i alle vores store markeder. Det vil sige, at vi har taget markedsandele.

Samtidig peger han på, at Legos omsætning er vokset i sammenligning med det, der var et usædvanligt godt 2021. Her steg salget med 27 procent, hvilket kastede et rekordoverskud af sig.

De gode tider for Lego skyldes ifølge Niels B. Christiansen særligt et par bestemte ingredienser. En af dem er de forskellige produktlinjer af universer, som børn kan købe Lego-klodser til.

Her har Lego i et nogle år investeret i at have så mange og så stærke produkter som muligt.

Det kan eksempelvis være troldmandsuniversitet omkring Harry Potter eller stjernekrigsuniverset omkring Star Wars. Det kan også være Lego Technic, Lego City eller Lego Family.

Han peger også på, at Lego måske har været bedre rustet end de fleste konkurrenter til at navigere i de usikre tider, der har hersket stort siden corona-epidemien spredte sig på verdensplan i 2020.

- Vi er i en god situation, fordi vores forsyningskæder er meget regionaliseret, og vi laver hovedparten af vores ting selv, siger Niels B. Christiansen.

- Når vi skal sælge noget i USA, så har vi nok produceret det i Mexico - relativt tæt på kunden. Vi skal ikke transportere det ret langt.

- Så vi er mere fleksible. Vi er ikke afhængige af at kunne sige et halvt år før, hvad vi tror, alle børn ønsker sig.

Derfor er Lego ikke bekymret for den næste tid. Tværtimod forventer Lego baseret på de første måneder af andet halvår, at den store efterspørgsel efter Lego-klodser fortsætter.

- Vi står med et godt momentum, og det tror jeg ikke forsvinder fra den ene dag til den anden, siger Niels B. Christiansen.

- Selv hvis markedet skulle blive ramt, har vi ting kørende for os, der er bedre kørende for os end for markedet. Vi kan blive ved med at tage markedsandele. Det kan ujævne nogle af de elementer.

Nogen ville måske kunne frygte, at store prisstigninger og udsigt til en mulig recession kunne få forbrugere i USA, Europa eller Kina til spare lidt på købet af legetøj og julegaver og lade Lego-klodserne blive stående på hylderne.

Men den frygt har Niels B. Christiansen ikke.

- Man kan også lave argumentet, at hvis ikke du skal have en ny stor bil eller ud at rejse, så køber du det, der er tættere på. Og dine børn skal stadig have en julegave, siger han.

/ritzau/