Tronskifte er forløbet som planlagt for politiet

Tronskiftet og proklamationen af den nye konge - kong Frederik X - er forløbet som forventet for Københavns Politi.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lasse Michelsen til Ritzau.

- På de helt overordnede linjer er det gået som planlagt. Der var som forventet en stor menneskemængde derinde, og det har vi håndteret løbende, siger han.

Politiet efterlyste kortvarigt en 10-årig dreng, som var blevet væk fra sine forældre i menneskemængden.

Men efterlysningen blev hurtigt afblæst, da drengen blev genforenet med sin familie.

Der er også enkelte, som har fået et ildebefindende. Her har man sendt ambulancer, så de kunne blive tilset, lyder det fra Lasse Michelsen.

Søndag kort før klokken 16 koncentrerer Københavns Politi sin indsats omkring Amalienborg.

- Vi vil fortsat være i bybilledet og sikre god ro og orden. Der er stadigvæk rigtig mange mennesker ude i byen, som kommer fra nær og fjern, og det er vi selvfølgelig opmærksomme på, siger Lasse Michelsen.

Her kørte det nye kongepar og deres børn tilbage til, efter at kong Frederik var blevet proklameret som Danmarks nye konge.

Trine Møller, som er politiinspektør i Københavns Politi, fortalte forud for søndagens fejring, at Københavns Politi havde indkaldt hjælp fra de andre sjællandske politikredse og Politiskolen.

- Der er et helt andet setup. Vi er mange flere mennesker til stede, end vi plejer at være. Vi har et robust beredskab. Vores fornemste opgave er at sikre sikkerhed og gøre det trygt for folk at møde op, sagde hun fredag til Ritzau.

Metrostationen Gammel Strand, som ligger lige ved Christiansborg, var tidligere søndag lukket.

Omkring klokken 16 skriver politiet på det sociale medie X, at der er stor tilstrømning til Hovedbanegården og Nørreport Station.

