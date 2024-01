Tronskiftet er ikke en kompliceret opgave for Københavns Politi

Tronskiftet er en "meget historisk begivenhed", men det er ikke en kompliceret opgave at løse for Københavns Politi.

Det fortæller politiinspektør ved Københavns Politi Trine Møller.

- Det her er jo isoleret et arrangement, der foregår på en dag og inden for en forholdsvis begrænset tidsramme. Hvis man fjerner det historiske og ser på det med politibriller, så er det ikke noget, der er kompliceret at løse.

- Men eftersom det er kongefamilien, er der et sikkerhedsmæssigt aspekt, som selvfølgelig gør, at vi er på dupperne, siger hun.

Søndag omkring klokken 14.00 abdicerer dronning Margrethe den II og overlader tronen til sin søn, der kommer til at hedde kong Frederik X.

Det annoncerede dronningen i sin nytårstale den 31. december.

Klokken 13.35 vil kronprinsparret køre fra Amalienborg til Christiansborg Slot. Dronning Margrethe kører herefter i karet fra Amalienborg, og der er statsråd på Christiansborg Slot, hvor dronning Margrethe vil underskrive erklæringen om sin abdikation.

Da dronning Margrethe i 1972 blev udråbt til dronning og overtog tronen fra sin far, kong Frederik IX, blev hun ifølge DR modtaget af 50.000 tilskuere.

/ritzau/