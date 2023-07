Truede med pistol under konflikt om cigaretter

En episode i bydelen Aarhus Ø fredag aften begyndte som en konflikt om cigaretter og endte ifølge politiet med trusler på livet og farlig vold.

Det var på Bernhard Jensens Boulevard lidt før klokken 22, at en 41-årig mand kom i konflikt med en gruppe yngre personer.

Da gruppen nægtede at efterkomme mandens ønske om cigaretter, eskalerede situationen ifølge den officielle døgnrapport fra Østjyllands Politi.

Han hev op i trøjen, så man kunne se en pistol i hans bukselinning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derefter truede han ifølge politiet en 23-årig mand. En jævnaldrende britisk statsborger lagde sig imellem og fik talt den 41-årige til ro.

Men roen var kortvarig. Da gruppen bevægede sig væk, kastede den 41-årige en flaske, som ramte den unge brite i baghovedet.

Politiet blev tilkaldt, og den 41-årige forsøgte at stikke af på en cykel, men blev indhentet og anholdt.

Det viste sig her, at pistolen var en attrap, oplyser politiet.

Lørdag formiddag skal en dommer i Retten i Aarhus afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden. Han sigtes for vold af særlig farlig karakter og for trusler på livet.

/ritzau/