Truende mand blev anholdt fire minutter efter anmeldelse

Syd- og Sønderjyllands Politi skulle torsdag aften ikke bruge ret lang tid på at finde en 65-årig mand, der havde truet en gruppe unge mennesker i Tønder.

Kun fire minutter, efter at politiet havde fået anmeldelsen klokken 22.33, blev manden således anholdt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen gik på, at manden havde truet de unge mennesker med en pistollignende genstand i Richtensgade i Tønder efter en uoverensstemmelse mellem parterne.

- Politiet var efterfølgende massivt til stede i området. Det lykkedes blot fire minutter efter anmeldelsen at anholde den 65-årige mand, der var i besiddelse af en luftpistol, skriver politiet.

Manden er blevet sigtet for trusler på livet og for overtrædelse af våbenloven.

- Der har ikke været juridisk grundlag for at fremstille den 65-årige mand i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Han bliver derfor løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet i sagen, skriver politiet.

/ritzau/