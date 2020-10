Trump er smittet med coronavirus, nordmænd må nu bære tørklæde på pasfoto, og 52-årig kvinde vinder retten til at kalde sig prinsesse

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Vi begynder dagens overblik med en omgang breaking news. Den amerikanske præsident, Donald Trump, skriver nemlig på det sociale medie Twitter, at både han og hans kone Melania er blevet testet positiv for coronavirus.

”Vi vil begynde vores karantæne og komme os hurtigst muligt. Vi vil komme igennem dette sammen,” skriver præsidenten.

Natten til fredag kom det frem, at en af Trumps nære rådgivere var smittet med coronavirus, og den 74-årige præsident blev derfor selv testet. Og den test har altså nu vist sig at være positiv.

Vi bliver i USA for en stund. Et flertal af de amerikanske vælgere, der identificerer sig som evangelikale, foretrækker, at præsident Donald Trump bliver genvalgt til november, viser en ny måling. 61 procent ville stemme på Trump, mens 29 procent ville stemme på Biden. Otte procent er i tvivl, og to procent vil sætte deres kryds ved en tredje kandidat. Der er dog store forskelle på tværs af forskellige etniske grupper. For mens 73 procent af de hvide evangelikale støtter Trump, gælder det kun for 19 procent af de sorte. Undersøgelsen ser også nærmere på, hvilke emner de evangelikale finder vigtigst, og her kommer både økonomi og bremsning af coronasmitte før religiøse spørgsmål.

Hvorvidt man må kalde sig prinsesse eller ej, bliver sjældent afgjort ved en domstol. Det er ikke desto mindre tilfældet for den belgiske kvinde Delphine Boël. Hun har netop fået rettens ord for, at hun kan bruge både kongenavnet Saxe-Cobourg og titlen som prinsesse. Det skriver den engelsksprogede belgiske avis The Brussels Times. I adskillige år afviste den tidligere belgiske kong Albert II, at han kunne være far til den i dag 52-årige kvinde, men en DNA-test bekræftede det tidligere på året. Albert II, der var konge fra 1993 til 2013 og har haft et sidespring i sine yngre år, nægtede imidlertid fortsat at imødekomme datterens øvrige krav om, at hun ville behandles som sine søskende. Men den sag har den tidligere konge altså nu tabt.

Norske muslimer, sikher og kristne nonner kan nu få lov at beholde deres religiøse hovedbeklædninger på, når de skal have taget pasbillede. Fra næste måned er det nemlig ikke længere et krav, at man skal vise sine ører på billedet i sit pas og på ID-kort, bekræfter Norges justitsminister Monica Mæland ifølge avisen Vårt Land. I artiklen fortæller justistsministeren, at lovændringen omfatter alle, og ikke-religiøse har derfor også ret til fremover at dække deres ører, hvis de ønsker det. Udover Norge er det ifølge avisen kun Frankrig, som har et lignende krav om synlige ører. Norsk politi har i et høringssvar givet udtryk for, at man ønsker at bevare den gamle praksis.

Kontroversielle formuleringer på netportalen AdamogEva.dk har igen fået de kristne friskoler i systemets søgelys. Forleden skrev det digitale nyhedsmedie Politiken Skoleliv, at en artikel på portalen, der drives af Indre Mission, sidestiller homoseksualitet med vold og incest. Eftersom flere kristne friskoler indimellem bruger undervisningsmateriale fra AdamogEva.dk, får det nu undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at varsle mulige stramninger i dagens udgave af Kristeligt Dagblad:

”Jeg væmmes over, at nogen bruger den slags materiale, og lige så meget over, at nogen har den holdning til homoseksuelle, som der gives udtryk for. Vi forbyder ikke undervisningsmateriale i Danmark (…) Men en skole SKAL til gengæld leve op til frihed- og folkestyrekrav,” lyder det fra ministeren.

Konflikten i den krigsramte enklave Nagorno-Karabakh tager nu en ny drejning. Den franske præsident Emmanuel Macron anklager Tyrkiet for at have sendt militante syriske islamister til den væbnede konflikt mellem det overvejende kristne Armenien og det muslimske Aserbajdsjan. Den franske præsident sagde forud for EU's topmøde i Bruxelles, at denne nye kendsgerning er ”alvorlig” og ”ændrer situationen”. Udenrigsministeriet i Nagorno-Karabakh-regionen meddeler ifølge Ritzau ligeledes, at to journalister fra den franske avis Le Monde er blevet alvorligt såret under kampe.

Den i forvejen udskældteidentitetspolitik bliver udsat for endnu et frontalangreb. I dag udgiver sociolog, forfatter og folketingsmedlem Henrik Dahl (LA) nemlig en ny debatbog med titlen ”Den sociale konstruktion af uvirkeligheden – forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede”. I et stort interview med Kristeligt Dagblad sammenligner Henrik Dahl blandt andet identitetspolitikken med en trojansk hest, som ser tilforladelig ud udefra, men som ikke er det indeni: ”Inde i den trojanske hest er der alle de forkerte løsninger. Altså for at løse racediskriminationen skal vi genindføre raceadskillelsen. Det er en forkert løsning.”

Vi slutter dagens – og denne uges – sidste overblik med en historie af den mere kuriøse slags. Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har nemlig allieret sig med den danske artikektgruppe Bjarke Ingels Group (BIG) i et forsøg på bygge en beboelig base på Månen, skriver Ritzau. Hvis projektet, der blandt andet omfatter 3D-printteknologi og månestøv, lykkes, bliver det den første menneskelige konstruktion på planeten.