Trump fordømmer gadekampe

Voldelige protester mod politivold er lig med 'hjemlig terror', siger præsident Trump under et besøg i den uroramte by Kenosha i delstaten Wisconsin

Præsident Donald Trump tog sit ”lov og orden” valgbudskab med sig til Kenosha i Wisconsin, da han tirsdag besøgte den seneste amerikanske by til at blive opslugt af en voldsbølge udløst af utilfredshed med politiets tilgang til den ikke-hvide befolkning.

Præsident Trumps besøg kommer, efter at en hvid politibetjents skud mod en 29-årig sort mand, Jacob Blake, i Kenosha forrige søndag har efterladt dele af byen i ruiner. Fredelige demonstrationer i dagtimerne er blevet afløst af hærværk og voldelige optøjer i nattetimerne, og sammenstød mellem venstreorienterede Black Lives Matter-demonstranter og bevæbnede højredrejede moddemonstranter har indtil videre kostet to personer livet. Samtidig er lignende protester taget til i Portland i Oregon, hvor en mand i weekenden blev skudt og dræbt i et sammenstød mellem Trump-tilhængere og demonstranter. Politiet har identificeret en mand, der på sociale medier betegner sig som medlem af den yderligtgående antifascistiske gruppe antifa, som mistænkt for drabet.

Under sit besøg i Kenosha tirsdag besøgte Trump nogle af byens udbrændte bygninger og fordømte gadekampene.

”Disse er ikke eksempler på fredelige protester, men faktisk hjemlig terrorisme,” sagde han.

Præsidenten afviste samtidig, at USA har et problem med systemisk racisme.

”Jeg tror overhovedet ikke på det,” sagde han.

Besøget i Kenosha sker på et tidspunkt, hvor uroligheder i slipstrømmen på sommerens Black Lives Matter-demonstrationer fortsat breder sig i flere amerikanske byer, og hvor Donald Trump og hans demokratiske modstander, Joe Biden, skændes om, hvem som vil være bedst til at opretholde den offentlige sikkerhed. I en tale i byen Pittsburgh mandag beskyldte Biden præsidenten for at ”opildne” til vold og kaldte ham ”giftig”, mens Trump svarede igen ved at hævde, at Demokraterne står side om side med ”voldelige uromagere”.

Wisconsins demokratiske guvernør, Tony Evers, og borgmesteren i Kenosha, John Antaramiam, havde på forhånd bedt Donald Trump om at genoverveje besøget af frygt for, at det ville forværre spændingerne i byen. Præsidenten, der har gjort lov og orden til et hovedtema i sin kamp for at vinde genvalg, valgte dog ikke at efterkomme anmodningen, og umiddelbart inden afrejsen fra Washington til Kenosha tirsdag hævdede han, at hans hårde tilgang til vold og civil uro kan samlæe nationen og hele dens racemæssige sår.

”Hvis du ser på det sorte USA, så ønsker de, at politiet hjælper dem med at standse kriminalitet. Latinoer ønsker politiet. De ønsker ikke kriminalitet. De ønsker ikke at blive overfaldet. De ønsker ikke have nogle problemer,” sagde Trump.

Uner besøget i Kenosha undlod præsident Trump at mødes med familien til Jacob Blake, der fortsat er hospitalsindlagt og i risiko for at ende delvist lammet. Præsidenten har også forsvaret den hvide teenager, der efterforskes for drabet på to personer i Kenosha tirsdag i sdste uge, ved at antyde, at han handlede i selvforsvar.

Under en demonstration i Kenosha tirsdag tog Jacob Blakes familie afstand fra Trump og opfordrede til forbrødring.

”Vi behøver ikke mere smerte og splid fra en præsident, der er opsat på at fremme sin kampagne på vor bys bekostning. Det, som vi behøver, er retfærdighed og oprejsning for vores lokalsamfund,” sagde Jacob Blakes onkel, Justin Blake, ifølge Fox News.

Wisconsin er en svingstat og spiller en vigtig rolle i præsidentvalgkampen. Donald Trump vandt delstaten med et snævert flertal i 2016, og Demokraterne satser på at vriste den fra ham ved valget i november. Ifølge en meningsmåling fra Marquette University Law School fra midten af august foretrækker 49 procent af Wisconsins vælgere Joe Biden, mens 44 procent agter at stemme på Donald Trump.