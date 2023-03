Trusler og frygt indgår i kæmpe bedragerisag

Nogle af de personer, der angiveligt er blevet svindlet i en sag om bedragerier for 307 millioner kroner, har følt sig udsat for trusler.

Det oplyser anklageren under et retsmøde fredag i Østre Landsret.

Truslerne blev afleveret pr. telefon i august sidste år. På det tidspunkt sad den mand, som ifølge Københavns Politis sigtelse har stået bag bedragerierne mod mindst 42 investorer, indespærret i Vestre Fængsel.

To investorer har anmeldt, at de fik besked om at betale - "ellers bliver det på den hårde måde".

De er blandt de mange bekendte og andre, som den sigtede Martin Storm Rasmussen ifølge politiets mistanke overtalte til at låne sig millioner af kroner, som skulle investeres i aktiver i konkursboer. Til gengæld blev de lovet høje afkast.

Men noget var helt galt, mente kuratorerne, der behandler Rasmussens konkurs. Der var ikke realitet i projekterne. Nye lån blev bare brugt til at betale afkast til andre investorer, lød deres mistanke.

Derefter rejste politiet sigtelse om groft bedrageri, som angiveligt blev begået fra begyndelsen af 2020 og frem til marts 2022, da hans selskab gik konkurs.

Men den sigtede, der i øvrigt tidligere var direktør i elselskabet Fauna Energi, nægter sig skyldig.

Anholdelsen skete 20. juni sidste år. Dagen efter blev han varetægtsfængslet af Retten på Frederiksberg.

Undervejs i transporten til Vestre Fængsel snakkede han i bilen med de ledsagende politifolk. Han følte sig udsat for et voldsomt pres.

Det fremgår i hvert fald af en rapport, som politifolkene efterfølgende skrev, og som fredag refereres af anklager Magnus Petersen i landsretten.

I nogle såkaldt spontane udtalelser skal han have sagt, at han var blevet opsøgt af personer muligt med forbindelse til Blågårds Plads i København, og at rockergruppen Satudarah måske også var efter ham.

Allerede inden kuratorerne indgav en anmeldelse til politiet, havde han selv talt med politiet. Han var bange og var blandt andet blevet presset til at bruge sit NemID. Han måtte låne penge i forsøget på at holde en unavngiven persongruppe glad, lød det.

I fredagens retsmøde fortæller anklageren desuden, at politiet forgæves har ledt efter aktiver for i alt godt 16 millioner kroner. Heraf otte millioner i guld som blev købt i sommeren 2020.

I en telefonsamtale, som en bekendt førte, og som politiet aflyttede, blev der netop talt om det ædle metal.

"Guld-Martin kalder de ham ude i byen, det er rigtig dårligt for ham", blev der sagt.

Politiet har endnu ikke fundet guldet og heller ikke cirka otte millioner i kryptovaluta, er det kommet frem under retsmødet.

Her har dommerne i øvrigt besluttet, at varetægtsfængslingen af Martin Storm Rasmussen skal fortsætte efter ni måneder. Det er den længste varetægtsfængsling i nyere tid i en sag om bedrageri, har hans forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, fastslået.

