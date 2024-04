Tryg anker dom for uvarslede prisstigninger

Tryg mener ikke at have gjort noget galt i en sag om uvarslede prisstigninger i perioden 2016-2020 og anker derfor den dom, som forsikringsselskabet i sidste uge blev idømt.

Det oplyser Henrik Grønborg, direktør for Trygs privatforretning i Danmark, til MarketWire.

- Vi mener at have fulgt de gældende retningslinjer og Finanstilsynets anvisninger på området, og derfor anker vi nu dommen med henblik på at få den revurderet via retssystemet, siger han til finansmediet.

Dommen blev afsagt fredag i Sø- og Handelsretten, og her lød dommen, at Tryg ikke måtte ændre forsikringspriserne ud over indeks uden først at varsle kunderne.

Sagen opstod på baggrund af en anonym henvendelse til Forbrugerombudsmanden og handler sig om en række helt almindelige forsikringer, som de fleste har tegnet en eller flere af.

Det drejer sig om forsikring af: indbo, ulykke, rejse, bil, båd, hund, kat, knallert og motorcykel.

Af forsikringsbetingelserne, som er en del af den formelle aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren, fremgik det, at væsentlige ændringer ville blive varslet.

Samtidig sagde Tryg, at en løbende regulering af prisen - indeksreguleringen - ikke blev betragtet som en ændring af prisen. Derfor skulle den ikke varsles, men blev automatisk accepteret af kunden, når betalingen skete.

Derudover valgte Tryg, at yderlige regulering af prisen på op til fem procent, ikke var at anse som væsentlig, og den blev derfor heller ikke varslet. Og det er det, som er stridens kerne.

Sø- og Handelsretten vurderede i sin afgørelse, at det "var urimeligt og dermed ugyldigt", at Tryg i sine tidligere forsikringsbetingelser skrev, at det alene var væsentlige ændringer, der ville blive varslet.

Direktøren for Trygs privatforretning i Danmark oplyser til MarketWire, at alle ændringer ud over indeksprisen varsles nu varsles, og at selskabet overgik til den fremgangsmåde for flere år siden.

/ritzau/