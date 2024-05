Tryg melder sig i koret og stopper støtte til Copenhagen Pride

Forsikringskoncernen Tryg stopper støtten til Copenhagen Pride, fordi den mener, at kernesagen bliver overskygget af politisering.

Det siger Trygs HR-direktør, Lene Reitzel, til Børsen.

- Vi har desværre måttet konstatere, at den oprindelige kernesag, som var og er at kæmpe for seksuelle minoriteters rettigheder og accept i samfundet, er blevet overskygget af en øget politisering, siger hun til mediet.

- Det har gjort os usikre på, hvad vi som virksomhedspartner støtter, og vi vælger derfor at stoppe samarbejdet med Copenhagen Pride for nuværende, lyder det videre.

Det sker, efter at flere store selskaber samt erhvervsorganisationen Dansk Industri har stoppet støtten til Copenhagen Pride.

Flere af selskaberne mener, ligesom Tryg, at "øget politisering" skygger for Copenhagen Prides oprindelige formål.

Tidligere i år bad Copenhagen Pride sine samarbejdspartnere om at tage stilling til spørgsmål om konflikten mellem Israel og Hamas.

- Når vi indgår et partnerskab, forpligter vi os gensidigt til at arbejde sammen om at forbedre forholdene for LGBTI+-personer på mange områder, herunder at stille spørgsmål og give udtryk for vores bekymring over forretningsaktiviteter i Israel og de besatte palæstinensiske områder, skrev organisationen i en udtalelse 14. februar.

Cirka tre uger senere lød det dog i en ny udtalelse, at organisationen havde formuleret sig dårligt.

Der var ikke tale om, at Copenhagen Prides partnere skulle vælge side i konflikten, ligesom organisationen heller ikke selv havde valgt side, lød det.

Listen over selskaber, der i løbet af de seneste uger har trukket støtten til Copenhagen Pride, tæller blandt andet Mærsk, Novo Nordisk, Nykredit og DFDS.

/ritzau/