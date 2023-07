Trygs resultat vokser trods jordskred og stor erhvervsskade

Forsikringsselskabet Tryg tjener flere penge på trods af flere store vejrskader.

I løbet af årets første måneder har selskabet tjent 1,8 milliarder kroner efter skat.

I samme periode året før lød Trygs resultat på lidt over en halv milliard kroner.

Det fremgår af Trygs halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag.

Det er især det forsikringstekniske resultat samt udviklingen på kapitalmarkederne, der smitter positivt af på indtjeningen. Det skriver Tryg i regnskabet.

Dog har der også været udfordringer, der trækker den anden vej.

I slutningen af juni meddelte Tryg, at der havde været en storskade i selskabets erhvervsforretning. Skaden havde en samlet omkostning på cirka 225 millioner kroner og er indregnet i resultatet for andet kvartal.

Også et jordskred i Halden i Norge medførte betydelige omkostninger for selskabet.

En nærliggende fabrik blev ramt af jordskreddet og de samlede omkostninger løb op i knap 60 millioner kroner.

Også vådt vejr i Danmark har haft betydning for Tryg ifølge selskabets topchef, Johan Kirstein Brammer.

- Vi har haft et kvartal med mange vejrbegivenheder - blandt andet et skybrud i Danmark – hvilket har givet os mulighed for at rådgive og hjælpe vores kunder, så de kom sikkert igennem, siger han i en kommentar til regnskabet.

Resultatet er også "markant påvirket" af udviklingen for den svenske og norske krone, der begge er faldet i værdi over for den danske krone.

Begge valutaer er faldet omkring ti procent over for den danske krone i løbet af det seneste år.

Det påvirker Trygs indtjening negativt. Blandt andet har det medført højere udgifter for reservedele til biler i Sverige og Norge ifølge Johan Kirstein Brammer.

Samlet set gav konsekvenser af valutakurserne i de to lande et tab på omkring 100 millioner kroner i løbet af andet kvartal sammenlignet med samme periode året før.

I 2021 gennemførte Tryg et stort opkøb af forsikringsselskabet RSA Insurance. Det betyder, at Tryg nu er det største forsikringsselskab i Norden.

Med købet har Tryg overtaget RSA's aktiviteter i Sverige og Norge - henholdsvis selskaberne Trygg-Hansa og Codan.

