Tuk Tuk er beslaglagt i sag om vanvidskørsel

Et køretøj, som kun kan køre op til 45 kilometer i timen, føjer sig nu til de flere hundrede biler, som er blevet beslaglagt på grund af vanvidskørsel.

Det er betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der sent fredag har overtaget den såkaldte Tuk Tuk efter en episode på motorvejen ved Esbjerg.

Sagen er blevet omtalt af politiet på Twitter og af regionalmediet jv.dk.

Føreren af den trehjulede kabinescooter forvildede sig ud på motorvejen i den forkerte retning. Den 76-årige mand, der styrede maskinen, blev altså en slags spøgelsesbilist.

- Måske er det ikke engang sikkert, at han vidste, at han kørte på motorvejen, har vagtchef Erik Lindholdt sagt til jv.dk.

Episoden udspillede sig på et tidspunkt, hvor det var blevet mørkt.

På motorvejen opdagede chaufføren i en lastvogn, hvad der var galt og handlede snarrådigt. For at hindre en alvorlig ulykke stillede han sit køretøj på tværs af motorvejen.

Manden i Tuk Tuk'en ville dog ikke stoppe op. Han påkørte lastvognen, og det beskedne bump indgår i de overtrædelser af færdselsloven, som politiet har noteret den 76-årige for.

Manden er ikke sigtet for at have kørt i påvirket tilstand, oplyser politiet til Ritzau lørdag.

Den alvorligste sigtelse, som politiet har rejst, drejer sig om en bestemmelse i straffeloven. Den handler om de situationer, hvor en person optræder hensynsløst eller i grov kådhed udsætter andre for fare.

Når nogen kører mod færdselsretningen på en motorvej, er der tale om det, som myndighederne har stemplet som vanvidskørsel.

En lovændring fra foråret rammer en stribe alvorlige overtrædelser af færdselsloven.

For eksempel bliver man vanvidsbilist, hvis man kører hurtigere end 100 kilometer i timen og dermed kører dobbelt så hurtigt som tilladt.

Også en fart på over 200 kilometer i timen og spritkørsel med en promille over 2,00 og er vanvidskørsel.

Det særlige ved reglerne er, at politiet på stedet kan beslaglægge det køretøj, som har været anvendt. Efter de første seks måneder var over 500 køretøjer blevet overtaget af politiet på den konto, har justitsministeren oplyst. Heriblandt er taxi'er og lastvogne.

Beslaglæggelse er et foreløbigt indgreb. Først i forbindelse med den efterfølgende behandling af sagen i retten bliver det afgjort, om ejeren mister køretøjet - altså får det konfiskeret.

/ritzau/